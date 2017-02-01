Чемпион мира WBO во втором полулегком весе - о мечте, мотивации и документальном фильме о себе.

- Боксерская мечта Василия Ломаченко заключается только в объединении поясов или в чем-то большем?

- Боксерская мечта?! Моя боксерская мечта заключается в том, чтобы мое имя осталось в истории бокса, и история часто вспоминала о моей фамилии.

- Без падений в спорте не бывает. Сейчас, с высоты чемпионского Олимпа, как ты смотришь на свое поражение от того же Салидо или неудачные бои в любителях? Это опыт, урок или что-то другое?

- Они сделали меня сильнее, они добавили мотивации. Знаешь, это как белая и черная полоса. Не может она быть всегда белой. Обязательно должна быть и черная. А вот когда наступает черная, ты не забывай, что скоро должна пойти и белая. После того, как ты проигрываешь, ты начинаешь переоценивать, пересматривать все, весь свой тренировочный процесс и свое отношение к боксу. И это заставляет тебя двигаться дальше. Упражнение, которое ты делал 10 раз, ты делаешь уже 12 раз.

- О тебе сняли документальный фильм «Chase your dream». Что об этом расскажешь?

- Название говорит само за себя. Там все рассказано. Там рассказана моя история. Больше всего понравились последние слова в фильме: «Если ты любишь свое дело, преследуй свою мечту днем и ночью». Эти слова в конце будут мотивировать людей ставить перед собой цели и идти к ним, не ломаться. Идти к ним, достигать их. Ты можешь заниматься любой деятельностью, искусством, учебой. Та же работа. Обычная работа. Ты можешь быть менеджером. Но у тебя есть же есть какие-то планы и амбиции. И эти планы и амбиции, например, вырасти из менеджера в главу компании. Ты должен идти к своей цели. Ты должен преследовать свою цель.

Александр ЯКУБА