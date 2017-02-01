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Энтони ДЖОШУА: «Кличко не любит «игры разума»

У британского бойца уже есть план на бой с украинским боксером

  • 01.02.2017 13:56
  • 183 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, согласился с украинцем, что нынешнее время – оптимальное для боя, а также приоткрыл свой план на предстоящий поединок.

Энтони Джошуа солидарен с Владимиром Кличко относительности актуальности их боя. «Он говорит правду: черед три года я буду слишком хорош, а он – слишком стар, - отметил британец в интервью Sky Sports. – Сейчас прекрасное время для боя».

Также Джошуа приоткрыл свой план на предстоящий поединок. «Кличко не любит «игры разума». Мой рецепт прост: не переживайте за результат. Переживайте за то, что вы должны выполнить сегодня, завтра и послезавтра. Тогда результат обязательно придет. Это будет большой бой и я с нетерпением жду момента, когда окажусь в ринге», - заявил Джошуа.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Arius
    online
      Arius, 01.02.2017 14:14
    0
    Аха а вот старший Кличко любит такие игры
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