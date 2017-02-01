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Реванш Усик – Гловацки может состояться в 2018-м году

Расписание на 2017-й уже сверстано

  • 01.02.2017 14:30
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Роман Стецюк
© Роман Стецюк

Исполнительный директор промоутерской компании К2 Promotions Том Леффлер в интервью польським СМИ заявил о возможности проведения вечера бокса в Нью-Йорке с участием двух чемпионов, выступающих за К2 - украинца Александра Усика и казахстанца Геннадия Головкина, соперниками которых могут стать польские боксеры - Кшиштоф Гловацки и Мацей Сулецки соответственно.

«Мы все мониторим, и, конечно же, знаем Мацея Сулецки. И мы уважаем наших польских коллег, потому что у них есть такие отличные боксеры, как Влодарчик и Гловацки. Гловацки заслуживает огромное уважение за свой отличный бой с Марко Хуком и за выступление в бою с нашим Александром Усиком, хоть он ему и проиграл.

На 2017 год у нас все уже распланировано, но мы рассматриваем возможность проведения боя Головкин - Сулецки и реванша Усик - Гловацки в Нью-Йорке в 2018 году. Мы уверены, что на такие бои, благодаря польским фанам, арена Madison Square Gerde будет заполнена до отказа», - сказал Том Леффлер.

Источник — Boxingnews

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