Кличко – Джошуа: последние 10 000 билетов были проданы за 25 минут

Последняя партия билетов на бой Кличко – Джошуа, поступившая в продажу 1-го февраля после того как для главного боя в супертяжелом весе вместимость «Уэмбли» была увеличена до 90 000 мест, была продана за 25 минут.
Все 10 000 билетов на бой Кличко – Джошуа, который состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», поступившие в продажу в среду, были распроданы менее чем за полчаса, сообщает Мetro. При этом самые дорогие билеты из этой партии, стоимостью 80 фунтов, «ушли» за 10 минут.
Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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