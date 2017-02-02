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Джейсон Соса станет следующим соперником Василия Ломаченко

Ориентировочная дата поединка – 8 апреля

  • 02.02.2017 07:24
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boxingscene.com. Василий Ломаченко
© boxingscene.com. Василий Ломаченко

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) скорее всего станет «регулярний» чемпион мира по версии WBA американец Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО).

Об этом сообщил известный американский боксерский инсайдер Дэн Рафаэль. По информации Рафаэля, именно Соса выйдет в ринг против Ломаченко 8 апреля.

Стоит отметить, что у Джейсона Сосы и Василия Ломаченко есть один общий соперник - ямайский боксер Николас Уолтерс. Но если Ломаченко полностью деклассировал Уолтерса, вынудив его сдаться после седьмого раунда, то Соса свел бой с Уолтерсом вничью, причем весьма и весьма спорную. Уже упомянутый нами Дэн Рафаэль, например, отдал в том бою победу Уолтерсу со счетом 100:90, то есть, по его мнению, в том поединке все без исключения раунды Соса проиграл.

Источник — Boxingnews

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