Андре УОРД: «Ковалеву в матче-реванше будет тяжело»

Американский боксер Андре Уорд прокомментировал возможное возвращение на ринг и реванш с россиянином Сергеем Ковалевым.
«Передо мной встал вопрос о том, завершить карьеру или провести еще один бой. Есть только один бой, который меня интересует, - реванш с Ковалевым. Если он состоится, то он пройдет для него тяжелее первого поединка.
Если реванша не будет, хорошо, мне очень нравится заниматься телевещанием, и я все еще являюсь частью этого», - сказал Уорд.
Напомним, в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду единогласным решение судей.
Источник — Daily Mail
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