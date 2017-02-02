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Андре УОРД: «Ковалеву в матче-реванше будет тяжело»

Американец считает, что во втором поединке россиянину будет еще сложнее победить

  • 02.02.2017 07:43
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profiboxing.ru, Андре Уорд
© profiboxing.ru, Андре Уорд

Американский боксер Андре Уорд прокомментировал возможное возвращение на ринг и реванш с россиянином Сергеем Ковалевым.

«Передо мной встал вопрос о том, завершить карьеру или провести еще один бой. Есть только один бой, который меня интересует, - реванш с Ковалевым. Если он состоится, то он пройдет для него тяжелее первого поединка.

Если реванша не будет, хорошо, мне очень нравится заниматься телевещанием, и я все еще являюсь частью этого», - сказал Уорд.

Напомним, в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду единогласным решение судей.

Источник — Daily Mail

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