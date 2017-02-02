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Допинг-проба «Б» Поветкина оказалась положительной

В организме спортсмена были обнаружены следы запрещенного препарата «остарин»

  • 02.02.2017 09:24
  • 571 просмотров
  • 3 комментария
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tofight.ru. Александр Поветкин
© tofight.ru. Александр Поветкин

Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

«Проба «Б» вскрыта. Остарин подтвержден», - сказал он.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина. В связи с этим руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    Lempke
      Lempke, 02.02.2017 09:35
    +4
    дисквалифицировать нафиг!!! на всю жизнь, шоб другим неповадно было!
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    macaron4eg
    online
      macaron4eg, 02.02.2017 09:36
    +2
    Як і все в краю за "поребріком" бажання на**ти з натури не проженеш. Жаль Вовка пожалів його в Москві.
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    King King
    online
    King King, 02.02.2017 09:47
    -1
    "ватаны" и где ваша шакалья стая?наверное весь свой запас яда по теме Зозули израсходывали?
    ну проблейти здесь ,про "нациков",а может расскажите, как ваш недонарод соссийский в нарколыг привратился!
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