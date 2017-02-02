Допинг-проба «Б» Поветкина оказалась положительной

Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

«Проба «Б» вскрыта. Остарин подтвержден», - сказал он.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина. В связи с этим руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.