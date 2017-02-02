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Заря продлила контракт с Ярмашем

Новое соглашение рассчитано на полгода

  • 02.02.2017 10:49
  • 117 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Заря. Григорий Ярмаш
© ФК Заря. Григорий Ярмаш

Луганская «Заря» на полгода продлила контракт с защитником команды Григорием Ярмашем.

Григорий является одним из старожилов луганчан. В стан «черно-белых» футболист перешел в сезоне 2010/2011. За это время Григорий Ярмаш провел 84 матча в Премьер-лиге и 10 матчей в Кубке Украины.

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    Shurat88
    online
      Shurat88, 02.02.2017 11:26
    +1
    Удивительная новость из мира бокса!
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