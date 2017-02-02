Заря продлила контракт с Ярмашем

Луганская «Заря» на полгода продлила контракт с защитником команды Григорием Ярмашем.
Григорий является одним из старожилов луганчан. В стан «черно-белых» футболист перешел в сезоне 2010/2011. За это время Григорий Ярмаш провел 84 матча в Премьер-лиге и 10 матчей в Кубке Украины.
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.