Заря продлила контракт с Ярмашем

Луганская «Заря» на полгода продлила контракт с защитником команды Григорием Ярмашем.

Григорий является одним из старожилов луганчан. В стан «черно-белых» футболист перешел в сезоне 2010/2011. За это время Григорий Ярмаш провел 84 матча в Премьер-лиге и 10 матчей в Кубке Украины.