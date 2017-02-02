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Владимир КЛИЧКО: «Джошуа будет пропускать удары снова и снова»

Есть вопросы, ответы на которые может дать только поединок, считает украинский боксер

  • 02.02.2017 11:14
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Украинский боксер, которому 29 апреля предстоит в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO встретится в ринге с британцем Энтони Джошуа, заявил, что его будущий соперник еще ни разу на профессиональном ринге не дрался с оппонентом, готовым дать ему отпор.

Об этом Владимир Кличко заявил в Нью-Йорке, где 31 января состоялась совместная пресс-конференция боксеров накануне боя. «У меня есть своя оценка возможностей Энтони, — цитиует Владимира boxingnews24.com. – Это бой будет моим самым большим вызовом. Джошуа – чемпион мира, но есть несколько вопросов. Что он собирается делать в ринге, когда противник не будет его бояться? Что он собирается делать, когда будет пропускать удары снова и снова? Что он станет делать, когда бой будет идти не в его темпе, или когда ему придется контратаковать, а не быть агрессором? Получается, вопросов, ответы на которые могут быть получены только в конкурентном бою, хватает. Это мое мнение. Мне кажется, что в  18 боях, проведенных Энтони, у него не было таких соперников, чтобы можно было сказать: парень получил опыт, о котором я уже говорил. На 29 апреля, думаю, ответы на все вопросы будут получены».

«Вживую» за боем Кличко — Джошуа смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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