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Вячеслав ГЛАЗКОВ: «Могу вернуться в андеркарте боя Ковалев - Уорд»

Украинский боксер может вернуться в ринг уже летом

  • 03.02.2017 09:25
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Вячеслав ГЛАЗКОВ: «Могу вернуться в андеркарте боя Ковалев - Уорд»
Украинский боксер Вячеслав Глазков, который травмировал колено во время  боя за титул IBF в супертяжелом весе с американцем Чарльзом Мартином 16 января 2016 года, продолжает восстанавливаться после двух операций и тяжелой травмы.
 
Выполняю упражнения, делаю пробежки - пока ровный бег, без ускорений, - признался нам Вячеслав.  - Когда почувствую уверенность в колене, буду давать ему более интенсивнее нагрузки. Буквально вчера разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом, он спрашивал, буду ли я готов к лету выйти в ринг? Есть вариант побоксировать в андеркарте Ковалев-Уорд, который состоится летом. Я ответил, что уже соскучился по рингу, но все будет зависеть от состояния колена! Если оно мне даст полноценно подготовиться, то, конечно, я буду готов!
 
Напомним,   после боя с Чарльзом Мартиным врачи диагностировали у украинца разрыв крестообразной связки коленного сустава.  7 марта известный в США хирург Урибе сделал Славе пластику крестообразной связки коленного сустава. Вячеслав полгода восстанавливался после травмы и во время пробежки снова порвал мениск. МРТ полной картины не давало, поэтому потребовалось еще одно хирургическое вмешательство, Повторно Глазкова прооперировали 18 октября.
 
Максим РОЗЕНКО

Источник — Sport.ua

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