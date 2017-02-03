WBC: Решение по делу Поветкина будет принято в ближайшее время

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, после того как вскрытие пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина показало наличие запрещенного препарата – остарина, сомнений в положительном результате допинг-теста не осталось.



«Вскрытие пробы «Б» показало тот же результат, что и первая проба. Результат неутешительный, теперь нет сомнений в положительном результате. WBC вынесет решение в ближайшее время», — приводит слова Сулеймана «Р-Спорт».



Александр Поветкин провалил два допинг-теста за год. Впервые – весной 2016-го, когда в его анализах были обнаружены следы мельдония и бой против Деонтея Уайладера был отменен. Во второй раз – в декабре, когда из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин был отменен бой с Бермейном Стиверном, а Поветкин вынужден был драться против Жоанна Дюопа.



2 февраля стало известно, что и проба «Б» россиянина, взятая перед отмененным боем со Стиверном в рамках программы WBC Чистый бокс VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг), дала положительный результат. При этом, промоутер Поветкина Андрей Рябинский заявил, что независимая допинг-проба, которая была сделана в швейцарской лаборатории была «чистая». Что это за лаборатория, насколько ее статус «официален» и насколько высок ее авторитет в мире спорта, как и то, примет ли ее результаты во внимание WBC, не сообщается.