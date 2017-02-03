Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Следующий бой Усика может состояться в апреле

Поединок украинца планирует транслировать канал HBO

  • 03.02.2017 14:35
  • 303 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ucnlive.com. Александр Усик
© ucnlive.com. Александр Усик

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO, украинец Александр Усик может выйти в ринг в апреле, а его бой должен транслироваться на американском телеканале HBO.

Об этом в интервью BoxingScene заявил Том Леффлер, представляющий интересы компании K2 Promotions. По его словам, рассматривался вариант, при котором Усик проводил бы защиту титула в андеркарте поединка между Геннадием Головкиным и Даниэлем Джейкобсом, который состоится 18 марта в США. Планировалось, что в этом же вечере бокса состоится матч-реванш между чемпионом мира WBC в первом легчайшем весе Карлосом Куадрасой и Романом Гонсалесом. Однако, команды мексиканского и никарагуанского боксера не смогли договориться о бое, решив организовать отдельные поединки для своих бойцов (Гонсалес встретиться с Висаксилом Вангеком, а Куадрас – с Давидом Кармоной).

«Из-за несостоявшегося матча-реванша между Куадрасом и Гонсалесом мы потеряли слот, — рассказал Леффлер. – Но мы разговаривали с исполнительным президентом HBO Питером Нельсоном, и он хочет, чтобы поединки Усика транслировались на регулярной основе в pay-per-view. Поэтому сейчас мы смотрим на апрельскую дату, доступную на HBO».

В последний раз Усик выходил в ринг в декабре прошлого года, защитив титул в бою против Табисо Мчуну.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.