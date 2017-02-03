Следующий бой Усика может состояться в апреле

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO, украинец Александр Усик может выйти в ринг в апреле, а его бой должен транслироваться на американском телеканале HBO.

Об этом в интервью BoxingScene заявил Том Леффлер, представляющий интересы компании K2 Promotions. По его словам, рассматривался вариант, при котором Усик проводил бы защиту титула в андеркарте поединка между Геннадием Головкиным и Даниэлем Джейкобсом, который состоится 18 марта в США. Планировалось, что в этом же вечере бокса состоится матч-реванш между чемпионом мира WBC в первом легчайшем весе Карлосом Куадрасой и Романом Гонсалесом. Однако, команды мексиканского и никарагуанского боксера не смогли договориться о бое, решив организовать отдельные поединки для своих бойцов (Гонсалес встретиться с Висаксилом Вангеком, а Куадрас – с Давидом Кармоной).

«Из-за несостоявшегося матча-реванша между Куадрасом и Гонсалесом мы потеряли слот, — рассказал Леффлер. – Но мы разговаривали с исполнительным президентом HBO Питером Нельсоном, и он хочет, чтобы поединки Усика транслировались на регулярной основе в pay-per-view. Поэтому сейчас мы смотрим на апрельскую дату, доступную на HBO».

В последний раз Усик выходил в ринг в декабре прошлого года, защитив титул в бою против Табисо Мчуну.