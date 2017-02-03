Бой Паркер - Фьюри состоится в Новой Зеландии

Новозеландская промоутерская компания Duco Events выиграла торги за право проведения боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) и обязательным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО).
Выигрышная ставка команды Паркера составила 3 011 000 долларов США, перебив ставку промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена всего на 211 000 долларов.
Таким образом, бой Джозефа Паркера с Хьюи Фьюри пройдет 1 апреля в Новой Зеландии, а гонорары боксеров будут следующими: Джозеф Паркер получит 1 806 600 долларов США, а Хьюи Фьюри - 1 204 400 долларов США.
Источник — Boxingnews
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