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Бой Паркер - Фьюри состоится в Новой Зеландии

Джозеф Паркер получит 1 806 600 долларов США, а Хьюи Фьюри - 1 204 400 долларов США

  • 03.02.2017 22:31
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  • 1 комментария
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boxingscene.com. Джозеф Паркер
© boxingscene.com. Джозеф Паркер

Новозеландская промоутерская компания Duco Events выиграла торги за право проведения боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) и обязательным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО).

Выигрышная ставка команды Паркера составила 3 011 000 долларов США, перебив ставку промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена всего на 211 000 долларов.

Таким образом, бой Джозефа Паркера с Хьюи Фьюри пройдет 1 апреля в Новой Зеландии, а гонорары боксеров будут следующими: Джозеф Паркер получит 1 806 600 долларов США, а Хьюи Фьюри - 1 204 400 долларов США.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Игорь Чемезов
    online
      Игорь Чемезов, 03.02.2017 23:36
    0
    А что насчет украинского велогонщика , таки не дождались никаких вестей! что там случилось?
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