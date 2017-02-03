Бой Паркер - Фьюри состоится в Новой Зеландии

Мне кажется, это проплаченная акция против Романа. Он человек публичный, занял четкую позицию, и ...

Я, кстати, не совсем понимаю осуждения Александра. В принципе, думаю 90% аудитории сайта выпивает...

Рецепт мира очень простой. Рашка забирает своих кадровиков, и мир наступит через две недели. А ес...

А Украина не устала от войны??? И не юродствуй, вы не с ними, вы трусливо сбежали туда, где нет ...