Вечер бокса в Монреале завершился побоищем. В главном бою встречались два еще непобежденных боксера – местный боец Стивен Батлер и Брендон Кук из провинции Онтарио. В седьмом раунде Кук оправил Батлера в нокдаун. Боксер успел встать, но держался на ногах очень неуверенно. В итоге рефери остановил бой.





Недовольные зрители начали кидать в ринг разные предметы. Среди них было ведро со льдом, которое попало точно в голову победителя и отправило его в нокаут. Кука в итоге увели с ринга. Началась драка, в результате которой пострадали 4 человека. Двое охранников получили легкие повреждения. Двое зрителей, 42-летний мужчина и 49-летняя женщина, доставлены в больницу. Два человека были арестованы.



