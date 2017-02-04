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В. КЛИЧКО: «Бокс – это моя жизнь, но моя жизнь – это не только бокс»

Украинский боксер считает, что год перерыва в поединках пошел ему на пользу

  • 04.02.2017 13:48
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Известный боксерский инсайдер и аналитик телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своей статье не только сравнивает бой Кличко – Джошуа со сражением Люьис – Тайсон, состоявшимся в 2002-м году, отдает должное корректности и подготовке Владимира и Энтони, но и вспоминает встречу украинца в ринге с Тайсоном Фьюри, без которой главного поединка 2017-го года могло и быть.

«Кличко, которому исполнится 41 год за месяц до боя, будет пытаться вернуть себе пояса, которые он проиграл Фьюри, а также показать, что это поражение было не более чем досадное недоразумение для человека, который добился значительных успехов в супертяжелом дивизионе профессионального бокса, - пишет Рафаэль. – Во время своего правления Кличко владел титулом чемпиона мира девять с половиной лет (второй результат в истории). Он провел 18 успешных защит титула кряду (третий результат в истории): столько, сколько Джошуа всего боев на профессиональном ринге.

Но сейчас Кличко стоит перед новым вызовом, готовясь, по его словам, к самому большому бою в его карьере. Он бросил вызов молодому и очень мощному Энтони Джошуа – вохсодящей звезде бокса из Великобритании, который владеет чемпионским титулом IBF. Их бой соберет на «Уэмбли» 90 000 зрителей. Это будет невероятный поединок и, возможно, самый большой бой в супертяжелом весе, со времен «разборки» в 2002-м году Леннокса Льюиса и Майка Тайсона.

Джошуа в 2014-м году был спарринг-партнером Владимира во время подготовки Кличко к бою против Кубрата Пулева, который завершился победой украинца в пятом раунде с «нокаутом года». Энтони был в тренировочном лагере Кличко и уже тогда оба бойца выработали дружбу и уважение друг к другу. Вряд ли вы увидите ярость одного их них по отношению к другому, или провокационные заявления перед боем".

Но у Кличко есть проблема: он не боксировал больше года, после того, как запланированный реванш с Фьюри дважды отменялся. «Я наслаждался этим временем, - Рафаэль цитирует телефонное интервью Кличко телеканалу ESPN. – За 26 лет моей карьеры, в том числе и в любительском боксе, у меня не было такого простоя.- Все это время я работаю на тренировках, провожу бои. Затем, бум – год перерыва. Но мне все понравилось. Бокс - это моя жизнь, но моя жизнь - это не только бокс. У меня были другие вызовы. Были проекты  с моим «Фондом Кличко», много проектов, которые нужно было завершить».

Владимир не хочет возвращаться к проигранному бою Фьюри, как и обсуждать неспортивные проблемы британского боксера. «Не хочу тратить свое и ваше время, комментируя всю эту ситуацию, - говорит Кличко. – То, что мы не можем изменить, надо просто забыть. Стараюсь так и делать, просто двигаясь вперед, не оглядываясь назад. Я не буду вдаваться в подробности, рассказывая, что и как произошло в бою с Фьюри. Так бывает в спорте, а на дороги всегда есть неровности. Теперь у меня другая мотивация, гораздо более высокая. Я многое вынес из этой ситуации. Но как бы там ни было, я не стану оправдываться и преуменьшать заслуги соперника: в тот вечер он был лучше. Я не мог провести матч-реванш, поскольку он отменялся. Это то, что есть».

Говоря о необыкновенном ажиотаже вокруг боя с Джошуа, Владимир вспоминает и поединок с Фьюри. «Без моего боя с Фьюри, я вряд ли бы сделал этот поединок с Джошуа. Все является следствием чего-то. Теперь у нас есть невероятный бой, который вживую посмотрят 90 тысяч зрителей. Я взволнован и с нетерпением жду выхода в ринг».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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