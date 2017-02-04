Бой Усика не состоится 18 марта

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик не будет боксировать 18 марта в Нью-Йорке в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой средневесов - казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса.

Об этом в комментарии Boxing Scene сообщил исполнительный директор промоутерской компании K2 Promotions Том Леффлер.

По словам Леффлера, участие Усика в этом вечере бокса стало невозможным после того, как стало понятно, что Роман Гонсалес и Карлос Куадрас не будут боксировать в реванше друг против друга, а проведут бои против других соперников.

Если же говорить проще, бюджета НВО, выделенного на этот вечер бокса, не хватает, чтобы вместить в одну программу сразу Гонсалеса, Куадраса и Усика, даже при том, что Гонсалесу и Куадрасу выдрали далеко не самых сильных и известных (и, соответственно, не «денежных» оппонентов).

По словам Тома Леффлера, теперь следующий бой Александра Усика планируется ориентировочно на апрель, и его также собирается транслировать телеканал НВО.