Еще один экс-участник Украинских атаманов дебютировал на профи ринге

21-летний экс-участник команды WSB «Украинские атаманы» винничанин Сергей Богачук минувшей ночью в США успешно дебютировал на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Мэтта Мерфи (2-9-1, 2 КО).

Напомним, что на любительском ринге Сергей Богачук запомнился любителям бокса своим ярким стилем и победой над олимпийским чемпионом из Кубы Рониэлем Иглесиасом Сотолонго.