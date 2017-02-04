Еще один экс-участник Украинских атаманов дебютировал на профи ринге

21-летний экс-участник команды WSB «Украинские атаманы» винничанин Сергей Богачук минувшей ночью в США успешно дебютировал на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Мэтта Мерфи (2-9-1, 2 КО).
Напомним, что на любительском ринге Сергей Богачук запомнился любителям бокса своим ярким стилем и победой над олимпийским чемпионом из Кубы Рониэлем Иглесиасом Сотолонго.
Источник — Boxingnews
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