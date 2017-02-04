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Кличко начал подготовку к бою с Джошуа

Украинец работает в США

  • 04.02.2017 17:53
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Метки
Фан-клуб братьев Кличко
© Фан-клуб братьев Кличко

Украинский боксер показал, как готовится к запланированному на 29 апреля поединку против Энтони Джошуа, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO. Владимир пока что работает в США, в зале Heavyweight Factory Boxing Gym.

Источник — Klitschko-brothers

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