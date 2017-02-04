Кличко начал подготовку к бою с Джошуа

Украинский боксер показал, как готовится к запланированному на 29 апреля поединку против Энтони Джошуа, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO. Владимир пока что работает в США, в зале Heavyweight Factory Boxing Gym.