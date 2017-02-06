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Поветкин исключен из рейтинга WBC

Укранец Андрей Руденко вошел в первую десятку

  • 06.02.2017 07:24
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nicstyle.ru. Александр Поветкин
© nicstyle.ru. Александр Поветкин

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал свои обновленные рейтинги во всем 17-ти весовых категориях. Самые интересные изменения произошли в рейтинге боксеров супертяжелого веса - после вскрытия допинг-пробы В от 6 декабря, подтвердившей наличие в его организме следов запрещенного препарата «Остарина» из рейтинга был исключен занимавший до этого первую строчку россиянин Александр Поветкин.

Сейчас на первом месте рейтинга WBC находится канадец Бермейн Стиверн, на втором - кубинец Луис Ортис, на третьем - болгарин Кубрат Пулев, на четвертом - британец Диллиан Уайт, на пятом - мексиканец Энди Руис. Впервые в топ-10 рейтинга WBC вошел украинский боксер Андрей Руденко, который расположился на 10-й позиции.

Источник — Boxingnews

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