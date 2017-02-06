Поветкин исключен из рейтинга WBC

Последние комментарии

Египет - Камерун - 1:2. Стенограмма матча 02:12 — movkli все-таки Эктор Купер это карма. хочешь второе место или проигранный финал, смело Купера бери трен...

От судьбы не уйдешь? 02:04 — Vetal_85 Живу в Валенсии уже 12 лет. Родом из Запорожья. До сих пор, не могу поверить, как можно за стольк...

Стартовала рекламная кампания киевского чемпионата мира по хоккею 01:49 — buramed Олимпийским не была, но была серебрянкам призером . В рейтинге стран по хоккею Россия на втором м...