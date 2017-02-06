Гарсия хочет перехватить у Ломаченко Флэнагана

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия заявил, что хотел бы провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в своей весовой категории британцем Терри Флэнаганом.
Гарсия охарактеризовал Флэнэгана, как «увертливого боксера с ударом» и «отличного чемпиона». Майки также заявил, что хочет отобрать у Флэнэгана его титул WBO еще и по той причине, что в таком случае он получит специальное кольцо от WBO, как чемпион мира по версии этой организации в трех весовых категориях. И ради этого боя Гарсия готов приехать в Англию.
Отметим, что Терри Флэнаган находится на радаре и у чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко, который, как и Гарсия, станет чемпионом мира в трех весовых категориях по версии WBO в случае победы над Флэнаганом.
Источник — Boxingnews
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