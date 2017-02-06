КЛИЧКО: «Предпочитаю драться в родной стране и городе соперника»

Украинский боксер, которому 29 апреля в Лондоне предстоит встретиться в бою за титулы чемпионы мира IBF, WBA и IBO с Энтони Джошуа, считает, что атмосфера заполненного до отказа стадиона «Уэмбли» будет больше давить на его соперника.



По словам Кличко, он неоднократно дрался в странах и городах, где большинство фанатов поддерживали его оппонента. «Мне нравится драться не дома, — цитирует Кличко BoxingScene. – Я дрался с американцами в Нью-Йорке. Я дрался с немцем Акселем Шульцем в Германии, когда 99 процентов болельщиков, пришедших на бой, были против меня. Так что мне нравится, когда я дерусь не дома. Думаю, именно Джошуа будет тяжело драться дома. Имею ввиду и сам бой, и подготовку к нему. Я предпочитаю драться в родной стране и городе соперника. Это преимущество для меня».



Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На поединок продано 90 тысяч билетов – это рекорд посещаемости в послевоенной истории британского бокса.