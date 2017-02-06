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КЛИЧКО: «Предпочитаю драться в родной стране и городе соперника»

Украинский боксер считает, что в этом будет его преимущество

  • 06.02.2017 08:39
  • 328 просмотров
  • 4 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Украинский боксер, которому 29 апреля в Лондоне предстоит встретиться в бою за титулы чемпионы мира IBF, WBA и IBO с Энтони Джошуа, считает, что атмосфера заполненного до отказа стадиона «Уэмбли» будет больше давить на его соперника.

По словам Кличко, он неоднократно дрался в странах и городах, где большинство фанатов поддерживали его оппонента. «Мне нравится драться не дома, — цитирует Кличко BoxingScene. – Я дрался с американцами в Нью-Йорке. Я дрался с немцем Акселем Шульцем в Германии, когда 99 процентов болельщиков, пришедших на бой, были против меня. Так что мне нравится, когда я дерусь не дома. Думаю, именно Джошуа будет тяжело драться дома. Имею ввиду и сам бой, и подготовку к нему. Я предпочитаю драться в родной стране и городе соперника. Это преимущество для меня».

Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На поединок продано 90 тысяч билетов – это рекорд посещаемости в послевоенной истории британского бокса.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    timoha_1991
    online
      timoha_1991, 06.02.2017 09:00
    0
    Ну нахрена вот такое лицемерие, аж противно.
    Сказал бы честно - мой дом Германия, или кули проводить бой там, где три года Дом профсоюзов в центре "европейской" столицы отремонтировать не могут.
    Или денег невозможно заработать на боях в еврогабоне.
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    Ossa8860
      Ossa8860, 06.02.2017 09:07
    +1
    Дрался бы дома, но тут невезучий ринг (Рос Пьюрити-98).
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    darvey77
      darvey77, 06.02.2017 09:09
    -2
    я чёт пропустил, эт когда его дом стал в Германии
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    brandau_ua
    online
    brandau_ua, 06.02.2017 09:14
    0
    darvey77, 06.02.2017 09:09
    я чёт пропустил, эт когда его дом стал в Германии
    Ты наверное лет так 15 в спячке находился.
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