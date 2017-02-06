Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агит Кабайел стал чемпионом Европы в супертяжелом весе

В чемпионском поединке немец победил единогласным решением судей бельгийца Херва Хубо

  • 06.02.2017 09:03
  • 114 просмотров
  • 0 комментария
Метки
bild.de
© bild.de

24-летний немецкий боксер Агит Кабайел (16-0, 12 КО) завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе, победив единогласным решением судей своего ровесника из Бельгии Херва Хубо (26-2, 12 КО).

Кабайел с самого начала боя начал много и качественно работать ударами по корпусу своего оппонента, что принесло плоды уже в средних раундах, когда Хубо заметно замедлился. Впрочем, к тому, чтобы завершить бой досрочно, Кабайел близок не был, к тому же, и сам пропустил немало ударов (главным образом апперкотов) своего соперника. Впрочем, активность, агрессивность и более высокая работоспособность Хубо позволили ему одержать победу в этом бою с комфортным отрывом на картах судей - 117:112, 117:111 и 119:1109.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.