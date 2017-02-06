Агит Кабайел стал чемпионом Европы в супертяжелом весе

24-летний немецкий боксер Агит Кабайел (16-0, 12 КО) завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе, победив единогласным решением судей своего ровесника из Бельгии Херва Хубо (26-2, 12 КО).



Кабайел с самого начала боя начал много и качественно работать ударами по корпусу своего оппонента, что принесло плоды уже в средних раундах, когда Хубо заметно замедлился. Впрочем, к тому, чтобы завершить бой досрочно, Кабайел близок не был, к тому же, и сам пропустил немало ударов (главным образом апперкотов) своего соперника. Впрочем, активность, агрессивность и более высокая работоспособность Хубо позволили ему одержать победу в этом бою с комфортным отрывом на картах судей - 117:112, 117:111 и 119:1109.