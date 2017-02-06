Леннокс ЛЬЮИС: «Это самое подходящее время для Джошуа»

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе считает, что для Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, сейчас самое подходящее время для поединка с украинским боксером.

По мнению Льюиса, 18 победных боев Джошуа на профессиональном ринге не идут ни в какое сравнение с предстоящим поединком против Кличко. «Энтони – прекрасный молодой боец, - цитирует Льюиса Boxingscene. – Я с большим уважением отношусь к нему. Он много работал и многого достиг. Но хватит ли ему опыта? Вы можете досрочно выиграть 18 боев, но сколько опыта вы получите от этих поединков? Джошуа – боец, который упорно работает и хорошо воспринимает информацию. Получается, что в одном углу ринга будет молодой и сильный Джошуа, в другом – возрастной, но с большим опытом и огромными знаниями Кличко. Но все равно, это хорошее, наверное, даже самое подходящее время для Энтони».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.