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Джейсон СОСА: «Поединок с Ломаченко - вызов для меня»

Чемпион мира по версии WBA - о бое против украинца

  • 06.02.2017 22:41
  • 222 просмотров
  • 1 комментария
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boxingscene.com, Джейсон Соса
© boxingscene.com, Джейсон Соса

Чемпион мира по версии WBA Джейсон Соса уверен в том, что сумеет доставить проблемы чемпиону по версии WBO Василию Ломаченко в объединительном поединке. По его словам, украинец - один из сильнейших боксеров, но и он не лишен слабых мест. Напомним, бой между Сосой и Ломаченко состоится 8 апреля.

- Я уверен в том, что мечты становятся реальностью, - приводит World Boxing News слова Сосы. - Чемпионы должны биться с лучшими, поэтому поединок с Ломаченко - вызов для меня. Он является одним из лучших боксеров в мире, но и у него есть слабые места. Боксер, который будет сопротивляться, доставит Ломаченко много проблем.

 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.02.2017 23:07
    0
    "Боксер, который будет сопротивляться, доставит Ломаченко много проблем."

    Да не сопротивляйся ты. Расслабься и получи удовольствие.
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