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Кубок Федерации. Сборная Австралии осваивается в Харькове 07:59 — Александр Зигаренко лично я не нашел информацию о трансляции.если не будет то позорище нашей стране!!!!!!!!!!!

Исмаил Силлах проведет бой в Кении 07:45 — ser_nat Поединок в Кении - мечта любого боксера. Следующий в Зимбабве будет.