Исмаил Силлах проведет бой в Кении

Украинский тяжеловес Исмаил Силлах (25-3, 19 КО) проведет свой следующий бой 18 февраля в столице Кении городе Найроби. Его соперником станет танзаниец Карама Нйилавила (24-15-3, 14 КО).
В своем предыдущем бою, который состоялся 23 декабря в Китае, Исмаил Силлах победил техническим решением судей российского боксера Андрея Князева.
Источник — Boxingnews
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