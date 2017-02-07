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Исмаил Силлах проведет бой в Кении

Соперником украинца станет Карама Нйилавила

  • 07.02.2017 07:39
  • 139 просмотров
  • 1 комментария
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sport-xl.org. Исмаил Силлах
© sport-xl.org. Исмаил Силлах

Украинский тяжеловес Исмаил Силлах (25-3, 19 КО) проведет свой следующий бой 18 февраля в столице Кении городе Найроби. Его соперником станет танзаниец Карама Нйилавила (24-15-3, 14 КО).

В своем предыдущем бою, который состоялся 23 декабря в Китае, Исмаил Силлах победил техническим решением судей российского боксера Андрея Князева.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 07.02.2017 07:45
    0
    Поединок в Кении - мечта любого боксера. Следующий в Зимбабве будет.
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