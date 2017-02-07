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Леннокс ЛЬЮИС: «Будь Стюарт жив, Кличко и сейчас был бы чемпионом»

Заменить этого тренера невозможно, считает легендарный боксер

  • 07.02.2017 08:28
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sportingnews.com. Леннокс Льюис
© sportingnews.com. Леннокс Льюис

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Леннокс Льюис считает, что нынешний наставник Владимира Кличко – Джонатан Бэнкс не сможет заменить легендарного Эмануэля Стюарда, однако украинцу стоит прислушиваться к советам своего тренера.

По мнению Льюиса, если бы не смерть Стюарда, Владимир Кличко еще долго оставался бы первом номером в супертяжелом дивизионе, хотя и знаний, полученных украинцем, может хватить для победы в бою с Джошуа.

«Если бы Эмануэль бы жив, я бы без сомнения назвал Кличко фаворитом боя против Джошуа, — цитирует Льюиса Dailymail. – Если бы Мэнни был жив, никто бы ни секунды не сомневался, что Владимир Кличко долго будет чемпионом мира и будет лучшим в дивизионе. Смерть Стюарда – большая потеря, поскольку заменить его невозможно. Да, Владимир долго работал с Мэнни, однако он не может тренировать сам себя. Есть несколько вещей, которые нужно делать в различных ситуациях, и на которые указывал Мэнни. Я знаю их все, как и то, что у Кличко есть определенный уровень».

«У кого больше опыта: у Кличко или у Бэнкса? Кто может решить в бою, что надо делать дальше? Все зависит от того, будет ли Кличко слушать Бэнкса, — считает Льюис. — В своем последнем бою Владимир не слушал его, хотя Бэнкс говорил ему правильные вещи. Но куда более показателен тот факт, что Кличко с уважением говорит о Бэнксе и заявил, что не собирается менять тренера. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что Владимир понимает, что он не слышал тренера в своем последнем бою, но собирается делать это в будущем».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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