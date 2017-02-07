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Украинец Киладзе сразится с американцем Харрисом

Бой состоится 25-го февраля в Бирмингеме

  • 07.02.2017 09:32
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k2ukraine.com. Яго Киладзе
© k2ukraine.com. Яго Киладзе

Украинский тяжеловес грузинского происхождения Яго Киладзе (24-1, 16 КО) возвращается на ринг после длительного перерыва. 25 февраля в Бирмингеме, США, 31-летний Киладзе проведет бой с 41-летним американским ветераном Морисом Харрисом (26-21-3, 11 КО).

Бой Яго Киладзе с Морисом Харрисом пройдет в рамках супертяжелого веса и станет для Киладзе первым поединком за последние 20 месяцев.

Источник — Boxingnews

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