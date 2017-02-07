Мариуш Вах может сменить бокс на MMA

Бывший соперник Владимира Кличко и Александра Поветкина польский супертяжеловес Мариуш Вах может в ближайшее время изменить бокс на смешанные единоборства. Об этом сообщает польский боксерский инсайдер Матеуш Борек.

По информации Борека, Вах получил предложение от польской федерации смешанных единоборств KSW на четыре поединка, первым из которых может стать бой против бывшего ведущего стронгмена, многократного чемпиона мира в этом виде спорта Мариуша Пудзяновски, который выступает в смешанных единоборствах еще с 2009 года.

Если Мариуш Вах примет предложение о переходе в ММА, его бой с Мариушем Пудзяновски может состояться уже 27 мая.