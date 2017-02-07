IBF удалит Александра Поветкина из рейтингов

Российский супертяжеловес Александр Поветкин будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF), сообщили в пресс-службе IBF.

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».