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IBF удалит Александра Поветкина из рейтингов

Вслед за WBC российского боксера вычеркнет из списков еще одна организация

  • 07.02.2017 10:50
  • 159 просмотров
  • 2 комментария
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eurosport.ru
© eurosport.ru
Российский супертяжеловес Александр Поветкин будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF), сообщили в пресс-службе IBF.
 
Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».
 
В воскресенье Сулейман сообщил, что Поветкин будет исключен из рейтингов WBC. Россиянин в декабре попал в рейтинг IBF и расположился на девятой строчке. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 07.02.2017 10:57
    +4
    во фо мельдоний чудотворный делает, самого рузького витязя завалил
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    gljdah
    online
      gljdah, 07.02.2017 11:17
    0
    Рузьки витязь, блин!
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