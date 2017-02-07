Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леннокс ЛЬЮИС: «Тайсон Фьюри — на первом месте моего рейтинга»

Британец считает своего соотечественника лучшим супертяжем в мире

  • 07.02.2017 18:36
  • 165 просмотров
  • 0 комментария
Метки
mirror.co.uk. Леннокс Льюис
© mirror.co.uk. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис в интервью iFL TV сказал, что считает лучшим супертяжеловесом в мире своего соотечественника Тайсона Фьюри.

«Я бы сказал, что лучший сейчас - Тайсон Фьюри. Хотя у него сейчас проблемный период, но я все равно ставлю его на первое место моего рейтинга. Он это доказал и показал. И, да, возможно, Кличко не был самим собой (в бою с Фьюри). Но когда ты выходишь драться, ты должен быть готов делать все на максимуме своих возможностей», - сказал Леннокс Льюис.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.