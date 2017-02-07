Леннокс ЛЬЮИС: «Тайсон Фьюри — на первом месте моего рейтинга»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис в интервью iFL TV сказал, что считает лучшим супертяжеловесом в мире своего соотечественника Тайсона Фьюри.
«Я бы сказал, что лучший сейчас - Тайсон Фьюри. Хотя у него сейчас проблемный период, но я все равно ставлю его на первое место моего рейтинга. Он это доказал и показал. И, да, возможно, Кличко не был самим собой (в бою с Фьюри). Но когда ты выходишь драться, ты должен быть готов делать все на максимуме своих возможностей», - сказал Леннокс Льюис.
Источник — Boxingnews
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