Леннокс ЛЬЮИС: «Тайсон Фьюри — на первом месте моего рейтинга»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис в интервью iFL TV сказал, что считает лучшим супертяжеловесом в мире своего соотечественника Тайсона Фьюри.

«Я бы сказал, что лучший сейчас - Тайсон Фьюри. Хотя у него сейчас проблемный период, но я все равно ставлю его на первое место моего рейтинга. Он это доказал и показал. И, да, возможно, Кличко не был самим собой (в бою с Фьюри). Но когда ты выходишь драться, ты должен быть готов делать все на максимуме своих возможностей», - сказал Леннокс Льюис.