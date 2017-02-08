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Мариуш Вах проведет бой с Эрканом Тепером

Поединок состоится 18 марта в Лейпциге

  • 08.02.2017 07:13
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boxingscene.com. Мариуш Вах
© boxingscene.com. Мариуш Вах

Польский супертяжеловес Мариуш Вах (32-2, 17 КО), по крайней мере, еще на один бой остается в боксе. Как сообщает немецкое издание Boxwelt.com, 18 марта в Лейпциге Вах проведет бой с бывшим чемпионом Европы в супертяжелом весе немецким боксером турецкого происхождения Эрканом Тепером (16-1, 10 КО).

Напомним, что несколько дней назад, польская федерация смешанных единоборств KSW предложила Мариушу Ваху контракт на четыре поединка, первый из которых может состояться 27 мая против легендарного польского стронгсмена Мариуша Пудзяновски.

Источник — Boxingnews

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