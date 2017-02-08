Мариуш Вах проведет бой с Эрканом Тепером

Как это чихать? Все голосует за Украину долларом, евро, йеной,фунтом,а за полтора еще рубликом...

"ватан" а у тебя по ходу "холодильник" взял вверх и путлеризм с мировым владе...

100 процентов, зато поцреоты "свободней" стали. Вчера с одним таким общался, жрать неч...

Вот так приобретают дешевую популярность. Весь мыр не с нами, но весь мыр знает Сосулю.

Зозуля - нац, кострюлеголовые иди на куй. Ахахаха