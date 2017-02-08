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ДЖОШУА: «Три года назад не мог представить, что буду драться с Кличко»

Британский боксер никогда всерьез не рассматривал поединок в украинцем

  • 08.02.2017 08:13
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, признался, что еще три года назад он думал о поединке против украинца.

«Оглядываясь назад (британец дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2013-го), я вспоминаю, как после моего пятого боя люди спрашивали: «Когда ты планируешь драться с Кличко? Или с Уайлдером? Или с Фьюри?», — рассказал Джошуа. – Эти ребята были в профи уже много лет. Тогда я думал, что к тому времени Кличко уже завершит боксерскую карьеру, и потому всегда дистанцировался от этого. Но даже тогда я говорил: «Дайте мне три года». И вот я три года в игре. Возможно, это был даже какой-то знак, хотя некоторым это и покажется странным. Но для меня это как четырехлетний олимпийский цикл. Да, с 2013-го по 2017-й – мой очередной олимпийский цикл».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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