ДЖОШУА: «Три года назад не мог представить, что буду драться с Кличко»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, признался, что еще три года назад он думал о поединке против украинца.

«Оглядываясь назад (британец дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2013-го), я вспоминаю, как после моего пятого боя люди спрашивали: «Когда ты планируешь драться с Кличко? Или с Уайлдером? Или с Фьюри?», — рассказал Джошуа. – Эти ребята были в профи уже много лет. Тогда я думал, что к тому времени Кличко уже завершит боксерскую карьеру, и потому всегда дистанцировался от этого. Но даже тогда я говорил: «Дайте мне три года». И вот я три года в игре. Возможно, это был даже какой-то знак, хотя некоторым это и покажется странным. Но для меня это как четырехлетний олимпийский цикл. Да, с 2013-го по 2017-й – мой очередной олимпийский цикл».



Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.