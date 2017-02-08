Президент WBO: «Поветкина в наших рейтингах нет и не будет»

Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается возвращать россиянина Александра Поветкина в рейтинги организации. Об этом заявил президент WBO Франциско Валькарсель.

«Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы на собираемся его возвращать. Он достаточно давно проводил последний официальный бой (под эгидой организации), поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны», - сказал Валькарсель.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили об исключении россиянина из своих рейтингов в связи с допинговым расследованием в отношении Поветкина.

Допинг-проба «А» Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.