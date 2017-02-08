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Президент WBO: «Поветкина в наших рейтингах нет и не будет»

Франциско Валькарсель следит за расследованием допингового скандала с участием российского боксера

  • 08.02.2017 08:31
  • 470 просмотров
  • 1 комментария
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gto-normativy.ru. Александр Поветкин
© gto-normativy.ru. Александр Поветкин

Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается возвращать россиянина Александра Поветкина в рейтинги организации. Об этом заявил президент WBO Франциско Валькарсель.

«Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы на собираемся его возвращать. Он достаточно давно проводил последний официальный бой (под эгидой организации), поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны», - сказал Валькарсель.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили об исключении россиянина из своих рейтингов в связи с допинговым расследованием в отношении Поветкина.

Допинг-проба «А» Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 08.02.2017 09:46
    0
    Ну всё! Теперь охранником можно идти в супермаркет
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