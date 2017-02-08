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Боб АРУМ: «Ломаченко к концу года перейдет в легкий вес»

Украинский боксер сменит весовую категорию

  • 08.02.2017 11:55
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Sport.ua. Василий Ломаченко
© Sport.ua. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко до конца этого года сменит свою весовую категорию. Об этом в интервью Ring TV сообщил промоутер украинца Боб Арум.

«Ломаченко, возможно, к концу этого года перейдет в 135 фунтов (легкий вес), где все намного конкурентнее. Там у него появятся колоссальные возможности, так как, посмотрев, с кем он будет драться, вы скажете: «У соперника Ломаченко очень хорошие шансы». Я так думаю. Но мы посмотрим», - сказал Боб Арум.

Источник — Boxingnews

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