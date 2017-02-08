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Дэвид ХЭЙ: «Я хочу встретиться с победителем боя Джошуа-Кличко»

Британиец хочет протестировать свои умения в поединке с чемпионом мира

  • 08.02.2017 18:17
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The Boxing Observer. Дэвид Хэй
© The Boxing Observer. Дэвид Хэй
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил, что хотел бы встретиться с победителем боя между чемпионом IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-чемпионом Владимиром Кличко. Этот поединок состоится 29 апреля в Лондоне. 
 
«Я хотел бы получить бой против чемпиона мира, человека, которого люди считают первым номером, и победить его, — сказал Хэй. — Мноие люди считают, что первый номер определится в бою Джошуа против Кличко, поэтому я хотел бы встретиться с победителем, чтобы протестировать свои умения. Только большие чемпионские бои — таков всегда был мой план».
 
Напомним, что 4 марта на O2 Arena в Лондоне Хэю предстоит поединок, в котором его соперником станет чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе 33-летний британец Тони Белью.

Источник — Allboxing.ru

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