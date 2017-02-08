Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир КЛИЧКО: «Я должен Стюарду бой с Джошуа»

Украинский боксер нацелен на победу над британским бойцом

  • 08.02.2017 22:52
  • 231 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться с Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, признался, что «задолжал» Эмануэлю Стюарду бой с британским боксером.

Об этом Владимир рассказал после пресс-конференции, состоявшейся в Нью-Йорке и анонсирующей его ближайший поединок. По словам Кличко, Стюард, который умер в октябре 2012-го года, советовал ему набраться терпения в ожидании главного боя.

«Я хочу это сделать не только для себя, но и для других, — цитирует Владимира Кличко BoxingScene. – Например, для Эмануэля Стюарда. Я его самый преданный поклонник. Он сформировал меня и как бойца, и как человека. Я думаю, что «должен» ему этот бой, поскольку он всегда говорил: «Владимир, такой поединок обязательно состоится. Так всегда бывает. Просто доверься мне».

Владимир отметил, что в определенный момент, он просто не видел реальных конкурентов. «Я говорил: «Как? Когда? Кто? Нет никакой оппозиции. Один Дэвид Хэй? Он перекачался, чтобы подняться в супертяжелый вес, и я провел с ним бой. Но сейчас это большой поединок. Его я жду с большим нетерпением. Можно даже сказать, что я требовал этот бой. Причем не просто поучаствовать в нем, а победить».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.