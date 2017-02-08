Владимир КЛИЧКО: «Я должен Стюарду бой с Джошуа»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться с Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, признался, что «задолжал» Эмануэлю Стюарду бой с британским боксером.

Об этом Владимир рассказал после пресс-конференции, состоявшейся в Нью-Йорке и анонсирующей его ближайший поединок. По словам Кличко, Стюард, который умер в октябре 2012-го года, советовал ему набраться терпения в ожидании главного боя.

«Я хочу это сделать не только для себя, но и для других, — цитирует Владимира Кличко BoxingScene. – Например, для Эмануэля Стюарда. Я его самый преданный поклонник. Он сформировал меня и как бойца, и как человека. Я думаю, что «должен» ему этот бой, поскольку он всегда говорил: «Владимир, такой поединок обязательно состоится. Так всегда бывает. Просто доверься мне».

Владимир отметил, что в определенный момент, он просто не видел реальных конкурентов. «Я говорил: «Как? Когда? Кто? Нет никакой оппозиции. Один Дэвид Хэй? Он перекачался, чтобы подняться в супертяжелый вес, и я провел с ним бой. Но сейчас это большой поединок. Его я жду с большим нетерпением. Можно даже сказать, что я требовал этот бой. Причем не просто поучаствовать в нем, а победить».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.