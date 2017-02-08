Питер ФЬЮРИ: «Никогда не думал, что Тайсон сделает то, что он сделал»

Отец и тренер британского тяжеловеса Хью Фьюри, а также дядя и наставник Тайсона Фьюри – Питер – заявил, что проступки последнего на данный момент соперника Владимира Кличко стали для него неприятным сюрпризом.

Об этом Питер Фьюри заявил, оценивая предстоящий поединок Хьюи Фьюри против чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, который запланирован на 1 апреля.

«У Хью исключительный характер, — цитирует Питера Фьюри BBC. — Он не пьет, не курит, ничего не делает. Не представляю, что он может сделать неправильно. Он настоящий профессионал. Уверен, что Хьюи не собьётся с пути. Хотя я никогда не думал, что и Тайсон сделает то, что сделал. Он допустил много ошибок после завоевания титула. Принял много неверных решений. Но чего бы он ни сделал в будущем, я горжусь тем, чего он добился в спорте».