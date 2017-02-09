Джейми МУР: «Джошуа уже на полпути к покорению США»

Экс-чемпион Европы в первом среднем весе, британский боксер Джейми Мур считает, что Энтони Джошуа, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, имеет все основания рассчитывать на успех в США.

Об этом Мур заявил, комментируя пресс-конференцию Джошуа и Кличко в США, состоявшуюся в рамках промоушина их предстоящего боя.

«Думаю, что Джошуа уже на полпути к покорению США. Американцы знают о нем, и он – своего рода символ, - отметил Мур в комментарии Sky Sports. – Все увидели, что американцы ему симпатизируют. Это не только его выступления на ринге, но и созданный цельный образ. Джошуа – нетипичный британский боксер, и я могу предположить, что его популярность за океаном будет только расти».

По мнению Мура, Джошуа идет по пути своих соотечественников, завоевавших популярность в Америке. «Рикки Хаттон сделал это, не зря его называли «Манчестерский мексиканец». Насим Хамед также был популярен в США. Среди них я вижу и Джошуа, который берет быка за рога и сразу заявляет о себе общественности».

Мур считает, что для покорения Америки Джошуа нужен бой с Уайлдером. «Я пока не уверен, что Уайлдер вплотную подошел к этому, но я надеюсь, что Джошуа пройдет Кличко и большая драка с американцем все-таки состоится. Что еще нужно, чтобы взорвать Америку?».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.