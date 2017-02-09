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Поветкин и мельдоний: мнения экспертов разделились

В суде Нью-Йорка пытаются установить, когда российский боксер принимал запрещенный препарат

  • 09.02.2017 08:23
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reporter-ua.com. Александр Поветкин
© reporter-ua.com. Александр Поветкин

Присяжные заседатели на проходящем в Нью-Йорке судебном разбирательстве между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером заслушали в среду показания ряда ученых, компетентных в том, что касается выявления случаев употребления допинга.

Представители россиянина, в частности, ознакомили жюри с мнением известного нидерландского исследователя Дауэ де Бура, специализирующегося, в том числе на анализе взятых у спортсменов проб методами масс-спектрометрии. Приведенные экспертом данные о допинг-пробах россиянина подтверждали аргументы одного из адвокатов боксера Кента Яловитца, который ранее указывал, что его клиент употреблял мельдоний еще до того, как 1 января 2016 года вступил в силу обновленный список запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как подчеркивает российская сторона, указанное вещество может оставаться в организме в течение многих месяцев после его применения.

Адвокаты Уайлдера, в свою очередь, на заседании, продолжавшемся более восьми часов, задали вопросы двум экспертам - Энтони Бутчу и Даниэлю Эйхнеру. Первый из них возглавляет лабораторию в Калифорнии, которая проводит анализы допинг-проб, взятых у спортсменов. Второй - руководит аналогичным центром в штате Юта.

Бутч и Эйхнер высказались в пользу версии представителей Уайлдера. Она заключается в том, что Поветкин якобы принимал запрещенное вещество мельдоний незадолго до запланированного боя с американским боксером. Соответствующие обвинения против россиянина выдвинули в июне 2016 года Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc («Дибелла энтертейнмент»). Это произошло вскоре после того, как сорвался поединок этих боксеров, который должен был пройти в Москве в мае 2016 года, бой был отложен из-за обнаружения в организме Поветкина мельдония.

Американская сторона публично обвинила российского спортсмена в употреблении допинга и нарушении условий проведения боя, она добивается через суд выплаты порядка $5 млн. Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» в июне подали ответный иск, потребовав от Уайлдера и DiBella Entertainment Inc $34,5 млн за ущерб репутации и срыв боя.

На данном этапе разбирательства присяжные должны ответить на вопрос о том, употреблял ли Поветкин мельдоний начиная с 1 января 2016 года. При этом, вынесение вердикта жюри не будет означать, что во всем разбирательстве поставлена точка, так как присяжные не будут решать, нарушили ли стороны заключенный перед боем контракт и какую финансовую ответственность они несут. Ответить на указанные вопросы впоследствии предстоит судье на следующем этапе процесса. Сколько на это потребуется времени, пока неизвестно.

Источник — ТАСС

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