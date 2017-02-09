Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ломаченко проведет три боя в 2017-м году

Об этом заявил промоутер украинского бойца Боб Арум

  • 09.02.2017 10:52
  • 406 просмотров
  • 2 комментария
Метки
allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет в этом году три поединка. Об этом в интервью Ring TV заявил его промоутер Боб Арум.

«Моя цель - организовать Ломаченко три боя в 2017 году. Ломаченко - великий талант, и я хочу, чтобы люди видели его как можно чаще. Так что, думаю, три боя в год (для этой цели) как раз подходит», - сказал Боб Арум.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Сергей Нагиев
    online
      Сергей Нагиев, 09.02.2017 11:44
    0
    Отлично, надеюсь бои будут не с мешками как у некоторых чемпионов.
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 09.02.2017 11:50
    0
    Круть. Я бы вообще ввёл правило,чтобы чемпионы и претенденты бились не меньше 4-5 раз в год.
    А то пля ждёшь ждёшь бой,а он оп и в 1-м или 2-м раунде закончился. Попуск )
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.