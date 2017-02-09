Ломаченко проведет три боя в 2017-м году

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет в этом году три поединка. Об этом в интервью Ring TV заявил его промоутер Боб Арум.

«Моя цель - организовать Ломаченко три боя в 2017 году. Ломаченко - великий талант, и я хочу, чтобы люди видели его как можно чаще. Так что, думаю, три боя в год (для этой цели) как раз подходит», - сказал Боб Арум.