Ломаченко проведет три боя в 2017-м году

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет в этом году три поединка. Об этом в интервью Ring TV заявил его промоутер Боб Арум.
«Моя цель - организовать Ломаченко три боя в 2017 году. Ломаченко - великий талант, и я хочу, чтобы люди видели его как можно чаще. Так что, думаю, три боя в год (для этой цели) как раз подходит», - сказал Боб Арум.
Источник — Boxingnews
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А то пля ждёшь ждёшь бой,а он оп и в 1-м или 2-м раунде закончился. Попуск )
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