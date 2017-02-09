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Деонтей УАЙЛДЕР: «Я отправляюсь в поход за титулом Паркера»

Джозеф Паркер победит Хью Фьюри, уверен американский боксер

  • 09.02.2017 11:23
  • 79 просмотров
  • 1 комментария
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theboxingobserver.com.
© theboxingobserver.com.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил о своем желании после защиты титула против своего соотечественника Джеральда Вашингтона провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO, которым, уверен Уайлдер, после своего поединка с британцем Хью Фьюри останется новозеландец Джозеф Паркер.

«В 2017-м я и моя команда будем сфокусированы на объединении поясов. Я не заглядываю за спину Джеральда Вашингтона, но смотрю вперед. После боя с Вашингтоном я иду за победителем боя Паркер - Фьюри, в котором я прогнозирую победу Паркера. Так что я отправляюсь в поход за титулом WBO Джозефа Паркера», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 09.02.2017 11:49
    0
    практически уверен-что пустая болтовня и Уайлдер будет искать очередной мешок и младший Фьюри отберет пояс у Паркера
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