Деонтей УАЙЛДЕР: «Я отправляюсь в поход за титулом Паркера»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил о своем желании после защиты титула против своего соотечественника Джеральда Вашингтона провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO, которым, уверен Уайлдер, после своего поединка с британцем Хью Фьюри останется новозеландец Джозеф Паркер.

«В 2017-м я и моя команда будем сфокусированы на объединении поясов. Я не заглядываю за спину Джеральда Вашингтона, но смотрю вперед. После боя с Вашингтоном я иду за победителем боя Паркер - Фьюри, в котором я прогнозирую победу Паркера. Так что я отправляюсь в поход за титулом WBO Джозефа Паркера», - сказал Деонтей Уайлдер.