Спарринг-партнерами Джошуа станут любители

В свой тренировочный лагерь для подготовки к запланированному на 29 апреля поединку против Владимира Кличко Энтони Джошуа планирует пригласить двух британских супертяжеловесов-любителей.



31-летний Джозеф Джойс и 25-летний Фрейзер Кларк могут стать спарринг-партнерами Энтони Джошуа во время подготовки британца к бою против Владимира Кличко. Джойс, завоевавший серебро на Олимпиаде в Рио, и Кларк, выступающий за британские «Львиные сердца» во Всемирной серии бокса — напоминают Владимира не только антропометрическими данными, но и стилем.



«Очевидно, мы хотим, чтобы спарринг-партнеры были похожи на Кличко, — рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью Sky Sports. – Поэтому ищем больших и фактурных боксеров. Планируем пригласить троих или четверых бойцов. Скорее всего, в период, когда до боя останется семь недель».



По словам Хирна, Кларк и Джойс – именно те бойцы, которые необходимы Джошуа на данном этапе. «Кличко – не самый простой боец, чтобы боксировать с ним. Нам нужно заполучить этих больших парней, которые могут повторить его стиль. В любом случае, всегда надо комбинировать. Тот же Мариуш Вах имеет большой опыт, но иногда вам нужны бойцы помоложе, чтобы поставить вас под большое давление. Затем вам потребуются другие бойцы, которые будут мешать вам боксировать в привычном стиле и темпе».



Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрит