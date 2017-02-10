Деонтей УАЙЛДЕР: «Кличко очень умен, у него куча опыта»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер уверен, что проведение боя перед 90 тысячами враждебно настроенных болельщиков не будет иметь никакого влияния на бывшего многолетнего доминатора супертяжелого дивизиона украинца Владимира Кличко. Об этом он сказал в интервью talkSPORT.

«Я не думаю, что любые толпы, места и оппоненты могут побеспокоить Владимира на этом этапе его карьеры - он уже все это проходил. Он очень умен, и он знает, что бои делают стили. И я думаю, что у Кличко с Джошуа выйдет отличный бой, потому что стили у них похожи. Но у Кличко куча опыта, которого нет у Джошуа.

И хотя промоутер Джошуа выставил его на бой с Кличко, я считаю, что он недостаточно подготовил его к этому бою. Но Джошуа молод и тоже может ударить. Люди постоянно спрашивают: за кого ты? Сердцем я за Джошуа, потому что хочу провести с ним бой в Америке или в Британии. Но ему нужно оставаться сфокусированным и сконцентрироваться на своей задаче, которая у него очень непростая.

Кличко очень серьезно тренируется, и он сказал, что пришло время для его возвращения. И каждый раз, когда я смотрю его интервью, я вижу колоссальную уверенность, потому что он смотрит на оппозицию Джошуа и думает: «Здесь нет никого, кто мог бы сравниться со мной», - сказал Деонтей Уайлдер.