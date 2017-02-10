Промоутер Ломаченко подписал главную надежду американского бокса

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank заключила контракт с главной надеждой американского бокса - 19-летним Шакуром Стивенсоном, который на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль в весовой категории до 56 кг. На фото - Шакур Стивенсон, Боб Арум и менеджер Стивенсона Андре Уорд.