Промоутер Ломаченко подписал главную надежду американского бокса

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank заключила контракт с главной надеждой американского бокса - 19-летним Шакуром Стивенсоном, который на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль в весовой категории до 56 кг. На фото - Шакур Стивенсон, Боб Арум и менеджер Стивенсона Андре Уорд.
Источник — Boxingnews
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