Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Промоутер Ломаченко подписал главную надежду американского бокса

Компания Top Rank заключила контракт с 19-летним Шакуром Стивенсоном

  • 10.02.2017 19:19
  • 256 просмотров
  • 0 комментария
Метки
skysports.com. Шакур Стивенсон
© skysports.com. Шакур Стивенсон

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank заключила контракт с главной надеждой американского бокса - 19-летним Шакуром Стивенсоном, который на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль в весовой категории до 56 кг. На фото - Шакур Стивенсон, Боб Арум и менеджер Стивенсона Андре Уорд.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.