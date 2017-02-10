Владимир КЛИЧКО: «Бой с Джошуа — мой самый трудный вызов»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко считает, что его будущий бой с молодым чемпионом IBF британцем Энтони Джошуа станет самым большим вызовом в его карьере.

«Я дрался перед 40, 50, 60 тысячами зрителей, но никогда не перед 90. Это мой самый трудный вызов за все время, ведь Джошуа - это моя копия в плане габаритов, да еще и чемпион мира. Это будет бой одного олимпийского чемпиона с другим, столкновение поколений, поэтому и существует так много вопросов. Есть еще у меня силы, чтобы победить? Достаточно ли уже хорош Джошуа?», - сказал Владимир Кличко в интервью talkSPORT.