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Деонтей УАЙЛДЕР: «Думал, что убил Шпильку»

Американский боксер рассказал о мощи своего нокаутирующего удара

  • 10.02.2017 22:28
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theboxingobserver.com.
© theboxingobserver.com.

Чемпион мира по серии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер во время встречи с представителями СМИ заявил, что не боится ни одного боксера в мире, поскольку уверен в силе своих ударов.

«Многие супертяжи говорят, что хотят драться со мной, но действительно ли они этого хотят? Все знают, какой удар у Деонтея Уайлдера. Я никого не боюсь, ни от кого не бегаю. Я боксирую для людей, и каждый мой бой - это зрелище. Я выхожу в ринг для того, чтобы давать людям то, ради чего они приходят смотреть супертяжей - нокауты. Когда я нокаутировал Артура Шпильку, в первые несколько секунд я думал, что я его убил», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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