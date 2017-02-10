Деонтей УАЙЛДЕР: «Думал, что убил Шпильку»

Чемпион мира по серии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер во время встречи с представителями СМИ заявил, что не боится ни одного боксера в мире, поскольку уверен в силе своих ударов.

«Многие супертяжи говорят, что хотят драться со мной, но действительно ли они этого хотят? Все знают, какой удар у Деонтея Уайлдера. Я никого не боюсь, ни от кого не бегаю. Я боксирую для людей, и каждый мой бой - это зрелище. Я выхожу в ринг для того, чтобы давать людям то, ради чего они приходят смотреть супертяжей - нокауты. Когда я нокаутировал Артура Шпильку, в первые несколько секунд я думал, что я его убил», - сказал Деонтей Уайлдер.