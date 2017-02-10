Леннокс ЛЬЮИС: «Не думаю, что бой Кличко – Джошуа завершится вничью»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе считает, что в главном бою 2017-го года не будет ничьей, отметив при этом, что у Владимира Кличко при подготовке к поединку могут возникнуть проблемы психологического плана.



Говоря о предстоящем поединке, Льюис отметил уважение, с которым оба бойца относятся друг к другу. «Считаю, что это здорово, - цитирует Льюиса TalkSport. – Это признак класса и свидетельство того, что оба бойца, которые в ринге будут воевать, с уважением относятся друг к другу. Несмотря на то, что каждый готов сделать все для победы, они не преступают грань».



По мнению Льюиса, ничья в поединке исключена. «Не думаю, что бой завершится вничью. Слишком многое на кону – пояса и неофициальное звание лучшего в дивизионе. Единственный факт, который меня настораживает – Джошуа никогда не дрался перед такой аудиторией. Но «Уэмбли» будет болеть за него, так что, думаю, он получит дополнительную мотивацию».



Оценивая перспективы Джошуа, Льюис заявил, что британец может взобраться на вершину супертяжелого веса. «Думаю, что он может быть там, - отметил Льюис. – Но сначала Энтони должен разобраться с Тайсоном Фьюри, или убедится, что тот окончательно завершил карьеру. Если их бой все-таки состоится, он будет самым большим поединком в Англии».



Говоря о Владимире Кличко, Леннокс отметил возможные психологические проблемы украинца. «Он потерял титулы, а чтобы их вернуть, вынужден был ждать целый год. Причем, теперь он должен драться с другим парнем. Парнем, который совсем не похож на предыдущего соперника. Этот противник молод, силен и нокаутер. А Кличко надо перепрограммироваться и сосредоточиться именно на этом сопернике. Он может сделать это? Может ли он программировать свой разум таким образом? Это вопрос».



Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.