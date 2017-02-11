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Бермейн СТИВЕРН: «Ортис? Хочу зажарить рыбу покрупнее»

Канадский боксер заявил, что не будет драться с кубинцем

  • 11.02.2017 10:35
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boxingnewsonline.net. Бермейн Стиверн
© boxingnewsonline.net. Бермейн Стиверн

Первый номер рейтинга WBC в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн заявил, что не будет боксировать со вторым номером рейтинга этой организации кубинцем Луисом Ортисом за звание обязательного претендента на титул.

«Хочу внести ясность насчет слухов и лжи: боя между мной и Ортисом не будет. У меня есть рыба покрупнее, чтобы жарить», - написал Стиверн на своей странице в твиттере.

Источник — Boxingnews

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