Бермейн СТИВЕРН: «Ортис? Хочу зажарить рыбу покрупнее»

Первый номер рейтинга WBC в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн заявил, что не будет боксировать со вторым номером рейтинга этой организации кубинцем Луисом Ортисом за звание обязательного претендента на титул.

«Хочу внести ясность насчет слухов и лжи: боя между мной и Ортисом не будет. У меня есть рыба покрупнее, чтобы жарить», - написал Стиверн на своей странице в твиттере.