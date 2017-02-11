Бермейн СТИВЕРН: «Ортис? Хочу зажарить рыбу покрупнее»

Первый номер рейтинга WBC в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн заявил, что не будет боксировать со вторым номером рейтинга этой организации кубинцем Луисом Ортисом за звание обязательного претендента на титул.
«Хочу внести ясность насчет слухов и лжи: боя между мной и Ортисом не будет. У меня есть рыба покрупнее, чтобы жарить», - написал Стиверн на своей странице в твиттере.
Источник — Boxingnews
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