Президент WBC: «Решение по Поветкину будут через одну-две недели»

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что решение относительно будущего россиянина Александра Поветкина, провавлившего допинг-тест накануне боя с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона организации, еще не принято.

Россиянин провалил два допинг-теста за год. Впервые – весной 2016-го, когда в его анализах были обнаружены следы мельдония и бой против Деонтея Уайладера был отменен. Во второй раз – в декабре, когда из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин был отменен бой с Бермейном Стиверном, а Поветкин вынужден был драться против Жоанна Дюопа. Положительной оказалась и проба «Б» россиянина.

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили об исключении россиянина из своих рейтингов в связи с допинговым расследованием в отношении Поветкинна.

«WBC не вынесет решение по Поветкину в ближайшее время, поскольку мы продолжаем расследование и не хотели бы делать резких и поспешных заявлений. Нам нужно собрать все факты, обсудить все коллегиально. Таким образом, решение будет принято через одну-две недели, на данный момент идет процесс его рассмотрения», — цитирует Сулеймана Allboxing.ru.