Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Истер трижды отправлял Круса в нокдаун, но так и не нокаутировал

Тем не менее, американский боксер уверенно защитил титул чемпиона мира по версии IBF

  • 11.02.2017 13:30
  • 90 просмотров
  • 0 комментария
Метки
modernghana.com. Роберт Истер-младший
© modernghana.com. Роберт Истер-младший

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Роберт Истер-младший (19-0, 14 КО) уверенно защитил свой титул в бою с пуэрториканцем Луисом Крусом (22-5-1, 16 КО), победив его единогласным решением судей.

Истер доминировал в ринге на протяжении всего боя, а в 10-м, 11-м и 12-м раундах отправлял своего оппонента в нокдаун, но тот смог продержаться до финального гонга. В итоге на картах всех трех судей победу со счетом 119:106, 118:107 и 117:108 одержал Роберт Истер.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.