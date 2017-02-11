Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Роберт Истер-младший (19-0, 14 КО) уверенно защитил свой титул в бою с пуэрториканцем Луисом Крусом (22-5-1, 16 КО), победив его единогласным решением судей.

Истер доминировал в ринге на протяжении всего боя, а в 10-м, 11-м и 12-м раундах отправлял своего оппонента в нокдаун, но тот смог продержаться до финального гонга. В итоге на картах всех трех судей победу со счетом 119:106, 118:107 и 117:108 одержал Роберт Истер.